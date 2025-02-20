بطلب أمريكي.. إلغاء مؤتمر صحفي بين زيلينسكي ومبعوث ترامب

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وأوضح سيرغي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، أنه تم إلغاء التصريحات المقررة لوسائل الإعلام من جانب زيلينسكي والجنرال الأمريكي كيث كيلوغ، بعد اجتماعهما.

وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية "يونيان" في منشور على قناتها في "تلغرام": "التقى زيلينسكي بكيلوغ في كييف. وكان من المقرر عقد مؤتمر صحفي بعد اللقاء، ولكن بناء على رغبة الجانب الأمريكي، جرى إلغاؤه".

وتزامنت زيارة كيلوغ إلى كييف مع الخلاف الأخير بين ترامب وزيلينسكي، الذي أضر بعلاقاتهما الشخصية وألقى مزيدا من الشكوك حول مستقبل الدعم الأمريكي للمجهود الحربي الأوكراني.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب كلف كيلوغ بتحقيق إنهاء الصراع الأوكراني خلال 100 يوم.

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كما نشر ترامب يوم الأربعاء منشورا وصف فيه زيلينسكي بأنه "ديكتاتور"، وشدد على ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا، وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن شعبية زيلينسكي انخفضت إلى 4%.

وانتهت ولاية زيلينسكي في 20 مايو من العام الماضي، وتم إلغاء انتخابات رئاسة أوكرانيا المقررة لعام 2024 بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة، وقد صرح زيلينسكي بأن إجراء الانتخابات في الوقت الحالي غير مناسب.