حزب الله ينظم جولة إعلامية عشية تشييع القادة الشهداء

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وشملت الجولة روضة الشهيد السيد هاشم صفي الدين في مسقط رأسه بلدة دير قانون النهر. كما زار الوفد بلدة حولا الحدودية، التي شهدت مواجهات بين المقاومة الإسلامية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وقبل أيام من تشييع شهيد الأمة السيد حسن نصر الله، ظهر نجله محمد مهدي في فيديو توجه فيه إلى من سيحضرون التشييع ووصفهم بأهل الوفاء.

وشدد على أن يوم الأحد 23/02/2025 هو يوم إعطاء موقف وأن الأحد لناظره قريب.

وتابع أن الأعداء والخصوم والمبغضين" حاولوا جاهدين منع حصول التشييع بكل الوسائل.

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وقال منسق اللجنة العليا لمراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي هاشم صفي الدين الشيخ علي ضاهر "إن الاستعدادات لمراسم التشييع تكتمل بحلول يوم الجمعة.

وفي حديث صحفي، أكد الشيخ ضاهر أن هناك تعاونًا وتنسيقًا بين لجان مراسم التشييع والسلطات الأمنية اللبنانية لإدارة الحشود والطرق والمعابر الواصلة إلى بيروت.

وأشار إلى أن أبواب مرقد الشهيد السيد نصر الله في العاصمة بيروت ستُفتح للزوار بدءًا من يوم الاثنين القادم.