شاهد.. موقع دفن الشهيد السيد هاشم صفي الدين في لبنان

العالم - لبنان

ونشرت وكالة يونيوز، اليوم الخميس، مقطع فيديو لموقع دفن أمين عام حزب الله اللبناني، الذي اغتالته كيان الاحتلال الإسرائيلي في العام الماضي.

وسبق ان أشار حزب الله في بيان له "لقد التحق السيد هاشم بأخيه شهيدنا الاسمى والاغلى سماحة الأمين العام ‌‏لحزب الله السيد حسن نصر الله ‌‏ولقد كان نعم الأخ المواسي لأخيه،".

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هذا وبعد تمكن الاحتلال من اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بغارة على ضاحية بيروت الجنوبية في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، تصاعدت التكهنات بأن السيد صفي الدين هو المرشح الأبرز لخلافته في قيادة الحزب.

وبصفته رئيسا للمجلس التنفيذي، أشرف السيد صفي الدين على الشؤون السياسية لحزب الله، وكان يعد الرجل الثاني في حزب الله خلفا للسيد نصر الله.

والشهيد السيد صفي الدين من مواليد عام 1964 في بلدة دير قانون النهر بقضاء صور جنوب لبنان، ومن المعروف عنه أنه كان جزءًا من هيكل حزب الله منذ تأسيسه عام 1982.

يذكر ان حزب الله سيقيم يوم الاحد 23 شباط/فبراير الجاري تشييع السيدين الشهيدين نصر الله وصفي الدين، وذلك بمراسم تشييع استثنائية في المدينة الرياضية في بيروت بحضور شعبي ورسمي لبناني وعربي واسلامي ودولي.