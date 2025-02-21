شاهد.. هذا ما خلفته إنفجارات تل أبيب

العالم – خاص بالعالم

سلسلة انفجارات أستهدفت محطة حافلات في بات يام جنوبي تل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هذا ما أعلنت عنه شرطة كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت شرطة الاحتلال أنّ الانفجارات وقعت في ثلاث حافلات، وعثر على عبوات ناسفة في حافلات آخرى. مشيرة إلى أن العبوات الناسفة في الحافلات التي انفجرت كانت مع ساعات مؤقتة وليست عبوات عسكرية نظامية. وأضافت أنه كانت هناك عبوات متشابهة في جميع الحافلات وفيها ساعات توقيت. وقالت الشرطة إنها تشتبه في وقوع هجوم مع احتمال أن يكون مصدره الضفة الغربية.

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وعلى خلفية التطورات هذه، أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش بتنفيذ عملية هجومية مكثفة في الضفة الغربية. وأكد نتنياهو أنّ هذه الإجراءات تأتي في ضوء خطورة التفجيرات الأخيرة، وأوعز بتكثيف النشاط الوقائي للشرطة والشاباك داخل الكيان لمنع حدوث المزيد من الهجمات.

من جهة أخرى، أعلن وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس أنه أمر الجيش بتكثيف عملياته العسكرية في الضفة الغربية عقب انفجارات تل أبيب. وقال مكتب كاتس في بيان إنّ الوزير أعطى توجيهاته للجيش بتكثيف العمليات في مخيم طولكرم وكل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالضفة.

وتزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية مخيم الجلزون وبلدة بيرزيت شمالي رام الله، ومخيمي بيت جبرين والعزه في بيت لحم، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر ثلاث كتائب جديدة لتعزيز قواته في الضفة.

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ومع ازدياد وتيرة الحصار الإسرائيلي على مدن وبلدات الضفة، قالت مصادر فلسطينية إن فصائل المقاومة نفذت ستة وعشرين عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية؛ حيث أشار مركز معلومات فلسطين إلى أن أعمال المقاومة تضمنت عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وست عمليات تفجير عبوات ناسفة، وإعطاب آلية عسكرية، وتصدي لاعتداء المستوطنين، إضافة إلى اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في سبعة عشر نقطة في الضفة الغربية.