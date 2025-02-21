تعطيل رسمي في بغداد الاحد إكراما لمراسيم تشييع السيد الشهيد نصر الله

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وقالت المحافظة في بيان إنه "استنادًا إلى قرار مجلس محافظة بغداد، وجه محافظ بغداد عبدالمطلب العلوي بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل في ديوان المحافظة والدوائر التابعة لها".



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وأضاف، أن "تعطيل الدوام يأتي إكرامًا وتقديرًا لمراسم تشييع سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه)، وكون هذه المناسبة العظيمة تتطلب مشاركة جماهيرية واسعة وتفاعلًا شعبيا مع الحدث، وهو ما يستدعي تسهيل حركة المواطنين وخاصة في عملية نقل المشاركين في التشييع".