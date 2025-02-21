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تعطيل رسمي في بغداد الاحد إكراما لمراسيم تشييع السيد الشهيد نصر الله

تعطيل رسمي في بغداد الاحد إكراما لمراسيم تشييع السيد الشهيد نصر الله
الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

وجه محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، يوم أمس الخميس، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل؛ إكراما وتقديرا لمراسم تشييع السيد الشهيد حسن نصر الله.

العالم - العراق

وقالت المحافظة في بيان إنه "استنادًا إلى قرار مجلس محافظة بغداد، وجه محافظ بغداد عبدالمطلب العلوي بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل في ديوان المحافظة والدوائر التابعة لها".

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وأضاف، أن "تعطيل الدوام يأتي إكرامًا وتقديرًا لمراسم تشييع سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه)، وكون هذه المناسبة العظيمة تتطلب مشاركة جماهيرية واسعة وتفاعلًا شعبيا مع الحدث، وهو ما يستدعي تسهيل حركة المواطنين وخاصة في عملية نقل المشاركين في التشييع".

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