لا تقدم بشأن مكان لقاء ترامب وبوتين وترامب يحمل زيلينسكي مسؤولية الحرب

العالم _ خاص بالعالم



وضمن تلك الاجواء يواجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،الذي يتعرّض لانتقادات من ترامب يواجه ضغوطا للتعاون بسرعة كبيرة مع واشنطن لإنهاء الحرب مع روسيا.



وفي ظل الحرب الكلامية بين ترامب وزيلينسكي، يرى مقربون من الرئيس ترامب، أنه من الأفضل للرئيس الاوكراني المنتهية ولايته، مغادرة البلاد بشكل فوري وعاجل.

ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن مصدر مقرب من البيت الأبيض قوله، إن الخيار الأفضل لزيلينسكي والعالم أجمع هو رحيله الفوري إلى فرنسا.

ووجه الرئيس الأمريكي موجة من الانتقادات اللاذعة لزيلينسكي، واصفا إياه بـديكتاتور بدون انتخابات، كما حمله مسؤولية الحرب الروسية.



والجمعة افاد مصدر اوكراني بأن كييف وواشنطن تواصلان التفاوض بشأن إبرام اتفاق حول المعادن الأوكرانية الاستراتيجية، بعدما رفضت كييف مقترحا أميركيا بهذا الشأن، ما أثار غضب الرئيس دونالد ترامب.

اقرأ ايضا.. تحضيراً لقمة بوتين وترامب.. الكرملين يعلن عقد اجتماع روسي أميركي في السعودية غدا

في المواقف قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان المساعدات لأوكرانيا تتم على حساب سرقة الأصول السيادية والتنمية.

وخلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، لفت لافروف الى إن التمادي في تقديم المساعدات لأوكرانيا يتم بفضل سرقة الأصول السيادية وتقليص المساعدات الإنمائية الدولية.



امنيا ،قال مجلس الأمن الروسي إن دول الناتو تدرس إمكانية تنفيذ عمليات قتالية في قاع البحر، وأوعز بتشديد مراقبة أنشطة البلدان التي قد تشكل تهديدات للبنية التحتية تحت الماء والموانئ.



اما ميدانيا فالمعارك مستمرة في الشرق الاوكراني حيث اعلن الجيش الروسي السيطرة على بلدتين تقعان في منطقة دونيتسك الأوكرانية قرب الحدود مع دنيبرو-بتروفسك التي لم تدخلها القوات الروسية حتى الآن.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن وحداتها سيطرت على بلدتي ناديجدينكا، ونوفوسيلكا الواقعتين إلى الجنوب.



كما اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها شنت ضربات بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة ضاربة، أصابت مرافق البنية التحتية للغاز والطاقة والموانئ في اوكرانيا، وكذلك محطات الكهرباء الفرعية التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.