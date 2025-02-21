نبيه بري يبحث تداعيات العدوان الاسرائيلي على لبنان مع وفد اوروبي

العالم - لبنان

وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية والتداعيات الناجمة عن العداون الإسرائيلي الذي إستهدف لبنان وإستمرار العدو باحتلاله لأجزاء من المناطق الحدودية الجنوبية المتاخمة مع فلسطين المحتلة إضافة للعلاقات بين لبنان والإتحاد الاوروبي.

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من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري سفير لبنان في المانيا الاتحادية مصطفى أديب.

كما عرض الرئيس بري مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري للاوضاع المالية والإقتصادية.