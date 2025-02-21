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نبيه بري يبحث تداعيات العدوان الاسرائيلي على لبنان مع وفد اوروبي

نبيه بري يبحث تداعيات العدوان الاسرائيلي على لبنان مع وفد اوروبي
الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الجمعة “المفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط” دوبرافكا شويتزا والوفد المرافق بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان.

العالم - لبنان

وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية والتداعيات الناجمة عن العداون الإسرائيلي الذي إستهدف لبنان وإستمرار العدو باحتلاله لأجزاء من المناطق الحدودية الجنوبية المتاخمة مع فلسطين المحتلة إضافة للعلاقات بين لبنان والإتحاد الاوروبي.

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من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري سفير لبنان في المانيا الاتحادية مصطفى أديب.

كما عرض الرئيس بري مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري للاوضاع المالية والإقتصادية.

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