استفزازات بعد حادثة المطار: أسماء بزيع ترد على مطالب إنزال صورة السيد نصرالله

العالم - لبنان



وفي تصريح لوكالة “يونيوز” للأخبار، أشارت بزيع إلى أنّها كانت من بين المسافرين الذين رفض مطار بيروت استقبالهم عقب انتهاء زيارتهم لإيران.

وكان لأسماء بزيع موقف بارز، حيث رفعت صورة السيد نصرالله مرفقةً بكلمات صدحت في أرجاء الصالة، شددت فيها على دعم المقاومة والحفاظ على نهج السيد نصرالله الذي دافع عن لبنان وشعبه.

وقالت أسماء إنها تعرضت لاستفزازات عديدة قبل رفع الصورة، كما تعرضت لمضايقات من قبل أشخاص ادّعوا أنهم من فرع المخابرات، طالبوها بإنزال الصورة وحذف المقطع المصوّر.

وكان مطار بيروت الدولي قد رفض استقبال أي رحلات قادمة على متن الخطوط الجوية الإيرانية، استجابةً للإملاءات والمزاعم الإسرائيلية.



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وأوضحت أنه تم نقلهم من طهران إلى بغداد عبر الخطوط الجوية الإيرانية، ثم إلى بيروت عبر الطيران العراقي، مشيرةً إلى أن أي جهة رسمية لبنانية، بما في ذلك السفارة اللبنانية في طهران، لم تتواصل مع المسافرين لإيضاح الموقف والإجراءات.

وعقب إنهاء الإجراءات اللازمة ووصول المسافرين إلى صالة الاستقبال، رفعوا صور السيد نصرالله تأكيدًا على دعمهم للمقاومة.