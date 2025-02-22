القسام تسلم جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس للصليب الأحمر

العالم - فلسطین

وقالت مصادر خبرية، إن الكتائب سلمت مساء الجمعة جثمان الأسيرة الإسرائيلية.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد اتهم “حماس” بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وعدم تسليم جثة بيباس ضمن الجثث التي أعيدت إلى “إسرائيل” أمس الخميس ضمن صفقة “طوفان الأحرار”.

وأشارت “حماس” اليوم في بيان سابق، إلى احتمال وجود خطأ أو تداخل في الجثامين، “قد يكون ناتجًا عن استهداف الاحتلال وقصفه للمكان الذي كانت تتواجد فيه العائلة مع فلسطينيين آخرين”.

ولفتت حماس إلى أنها ستُعلم الوسطاء بنتائج الفحص والتحقيق من جانبها، داعية في الوقت ذاته إلى إعادة الجثمان الذي يدعي الاحتلال أنه يعود لفلسطينية قتلت أثناء القصف الإسرائيلي.