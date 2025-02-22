أوروبا تستعد لتوجيه ضربة مرتدة للولايات المتحدة

العالم - أوروبا

وقالت صحيفة "ذا هيل": "أحد الأسلحة في ترسانة الاتحاد الأوروبي هو لائحة مكافحة الإكراه، التي تمت الموافقة عليها في نهاية عام 2023. يسمح هذا القانون بالرد على محاولات دولة ثالثة إجبار أوروبا على إلغاء أو تعديل أو اعتماد قانون من قبل الاتحاد بأكمله، أو من قبل ممثليه الفرديين".

كما أشارت الصحيفة إلى أن لائحة مكافحة الإكراه تسمح بفرض إجراءات مضادة ضد الشركات والأفراد الذين قد يحرضون حكومة طرف ثالث. في حال فرض الولايات المتحدة رسوما على السلع الأوروبية، قد تكون شركة "تسلا" ومؤسسها إيلون ماسك هدفا للإجراءات المضادة للاتحاد الأوروبي.

وأضاف المقال: "أداة أخرى قوية في ترسانة الاتحاد الأوروبي هي الوصول إلى المشتريات الحكومية. حظر مشاركة الشركات الأمريكية في المشتريات الحكومية للاتحاد الأوروبي سيكلف واشنطن ملياري يورو".

كما لفتت "ذا هيل" الانتباه إلى أن لا شيء يمنع الاتحاد الأوروبي من فرض إجراءات مضادة غير تقليدية، والتي قد تنضم إليها كندا والمكسيك واليابان.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إدخال مبدأ الرسوم المماثلة، والذي بموجبه ستقوم الولايات المتحدة بفرض رسوم استيراد ردا على القيود التجارية المماثلة من قبل دول أخرى.

وخلال كلمته في منتدى الاستثمار في ميامي يوم 20 فبراير الجاري، وعد ترامب بفرض رسوم على السيارات وأشباه الموصلات والرقائق في غضون شهر.