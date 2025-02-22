أيقونة أمة

العالم - وثائقي 10

لم يكن سيد شهداء الأمة بعيداً عن الناس، جاورهم، حمل هموهم ووقف علی أمانيهم، وهو الانسان الذي اتكأ علی كفي والدته ليرمق رحيلها بغصة حق وهو الذي قدم ولده شهيداً فكان هادي أول القرابين الی الله، فخطب قائلاً:" الحمد لله الذي قَبِل ان أكون مواسياً وان تكون عائلتي مواسية لعوائل الشهداء ليس فقط في الشهادة وانما ايضاً في اجتجاز جسد الشهيد".

ولد السيد الشهيد عام 1960 في أحد الأحياء الفقيرة شرق العاصمة بيروت من أم وأب عصاميين، تلقی علومه الابتدائية في مدارس برج حمود قبل ان ينتقل الی متابعة دراسته في مسقط رأسه في البازورية جنوب لبنان وبعدها انتقل الی النجف الاشرف لتحصيل العلوم الدينية هناك.

تأثر السيد الشهيد بشكل كبير بمفجر الثورة الاسلامية في ايران الامام الخميني (قدس سره) لتشكل تلك الثورة تحولاً عميقاً في وجدانه ناتجاً عن فكر واستشراف باتجاه قضايا الامة ولاسيما القضية الفلسطينية ومقاومة الاستكبار والمحتلين.

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في العام 1992 انتخب مجلس شوری حزب الله السيد حسن نصرالله أميناً عاماً ثالثاً للحزب بعد اغتيال العدو الصهيوني السيد عباس الموسوي في غارة جوية استهدفت موكبه جنوب لبنان من العام نفسه ليشهد الحزب تحولاً كبيراً علی المستوی الحضور الرسمي والشعبي والتأثير العسكري المقاوم ما شكل ذلك قوة اقليمية للحزب، عمل السيد الشهيد علی تطويرها بكافة المستويات التنظيمية العامة.

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