استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مدينة الخليل

العالم _ فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر محلية أن الطفل أيمن نصار الهيموني تعرض لإطلاق نار حي من قبل قوات الاحتلال أثناء زيارته لأقاربه في منطقة جبل جوهر جنوب الخليل، مما أدى إلى إصابته في الصدر.

تم نقل الطفل إلى مستشفى محمد علي المحتسب بواسطة طواقم الهلال الأحمر، حيث تم الإعلان عن استشهاده بعد وصوله.

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وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الجمعة عن استشهاد الطفلة ريماس العموري، التي تبلغ من العمر 13 عاماً، بعد إصابتها بجروح حرجة برصاص الاحتلال في منطقة البطن، حيث تم نقلها إلى مستشفى جنين الحكومي قبل أن يتم الإعلان عن استشهادها.

تأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، مما يثير القلق بشأن سلامة الأطفال والمدنيين في المنطقة.