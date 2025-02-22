بالفيديو..ترامب وحاكم ولاية يتبادلان الاتهامات..'أراك في المحكمة'

العالم-الاميركيتان

وكان الرئيس الأمريكي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري على أمر تنفيذي يحظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في المنافسات النسائية ويفرض سحب التمويل الفيدرالي من "البرامج التعليمية" إذا فشلت المدارس في الامتثال للحظر.



في السياق ذاته، شهد اجتماع بين الرئيس الأمريكي وحكام الولايات في البيت الأبيض الجمعة الماضي مشادة حادة بين ترامب وحاكمة ولاية مين، جانيت ميلز، التي أبدت اعتراضها على الحظر.



وقالت ميلز في حديثها مع الرئيس الأمريكي: "سألتزم بالقوانين المحلية والفيدرالية"، ما دفع ترامب للرد: "نحن القانون الفيدرالي. من الأفضل أن تفعلي ذلك لأنك لن تحصلي على أي أموال فيدرالية".

إقرأ أيضاً..ترامب يمنع 'أسوشيتد برس' من حضور مؤتمراته ويأمل بمقاضاتها

ونشرت ميلز بيانا في وقت لاحق قالت فيه إن "ولاية مين لن تُخيفها تهديدات الرئيس"، في إشارة إلى تهديد ترامب بمنع التمويل الفيدرالي عن البرامج التعليمية.



وأضافت الحاكمة أنه "إذا حاول الرئيس حرمان أطفال المدارس في مين من الاستفادة من التمويل الفيدرالي، فإن إدارتي والمدعي العام سنتخذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة والضرورية لاستعادة هذا التمويل والفرص الأكاديمية التي يوفرها".