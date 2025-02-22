ترامب وبوتين وزيلينكسي الخاسر الأكبر

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وقد أثار تقارب ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مخاوف من حدوث قطيعة بين واشنطن وكييف التي تعتمد بشكل كبير على المساعدة الأميركية لصد الهجوم الروسي.

فعلى الرغم من أن كييف أكدت أنها لن تكون ملزمة بأي حل للحرب الأوكرانية دون مشاركة رسمية في المباحثات المفضية لهذا الحل.

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إلا أن ترامب اعتبر أن مشاركة زيلينسكي في المحادثات ليست ذات أهمية كبيرة. كما أن الاتصال الذي تلقاه زيلينسكي من ترامب، لم يكن كما يريد ترامب الذي وصف المحادثة بأنها لم تكن جيدة.



كما وجه ترامب انتقادات عدة لنظيره الاوكراني مؤخرا معتبرا أن شعبيته أصبحت منخفضة وعليه اجراء انتخابات.

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