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تشاهدون في  برنامج بانوراما..

ترامب وبوتين وزيلينكسي الخاسر الأكبر

ترامب وبوتين وزيلينكسي الخاسر الأكبر
السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه ما شكله التقارب الروسي الأميركي منذ استلام إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب زمام البيت الابيض، انتكاسة للملف الأوكراني والحرب في اوكرانيا على المستوى الدولي.

العالم - بانوراما

وقد أثار تقارب ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مخاوف من حدوث قطيعة بين واشنطن وكييف التي تعتمد بشكل كبير على المساعدة الأميركية لصد الهجوم الروسي.

فعلى الرغم من أن كييف أكدت أنها لن تكون ملزمة بأي حل للحرب الأوكرانية دون مشاركة رسمية في المباحثات المفضية لهذا الحل.

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إلا أن ترامب اعتبر أن مشاركة زيلينسكي في المحادثات ليست ذات أهمية كبيرة. كما أن الاتصال الذي تلقاه زيلينسكي من ترامب، لم يكن كما يريد ترامب الذي وصف المحادثة بأنها لم تكن جيدة.

كما وجه ترامب انتقادات عدة لنظيره الاوكراني مؤخرا معتبرا أن شعبيته أصبحت منخفضة وعليه اجراء انتخابات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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