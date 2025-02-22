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مساعد وزير الخارجية يعلن الافراج عن مواطن ايراني معتقل في سجون هولندا

مساعد وزير الخارجية يعلن الافراج عن مواطن ايراني معتقل في سجون هولندا
السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب ابادي، الافراج عن احد الرعايا الايرانيين الذي كان يقبع في سجون هولندا، وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد طالبت باستعادته.

العالم - ايران

وكتب غريب ابادي في حسابه على منصة "اكس" للتواصل الاجتماع اليوم : ان المواطن الايراني "مهدي كياستي" الذي كانت امريكا تطالب باستعادته من هولندا بناء على اتهامه بالالتفاف على الحظر، سيصل البلاد خلال الساعات القادمة، وذلك بفضل متابعات وزارة الخارجية والسلطة القضائية ومنظمة استخبارات الحرس الثوري، في ايران، والتي افضت الى رفض مطلب واشنطن.

واضاف مساعد وزير الخارجية : خلال العام 2021 حيث كنت اتولى امانة لجنة حقوق الانسان الايرانية، تحدثت مع "فرانسيسكوس يوهان ماريا مولن"، سفيرة مملكة هولندا لدى ايران بهدف الافراج عن هذا المواطن الايراني.

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