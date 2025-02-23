خلال تسليم الأسرى.. تقبيل رأس مقاتلي القسام وتنكيس السلاح

العالم - فلسطين

وفي موقع تسليم 3 أسرى إسرائيليين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وضعت كتائب القسام لافتة على المنصة الرئيسية للتسليم كتبت عليها باللغات الثلاث، العربية والعبرية والإنكليزية: "الأرض تعرف أهلها.. مِن الأغراب مزدوجي الجنسية". على يسار هذه اللافتة صورة لشجرة تظهر جذورها في الأرض وفي منتصفها يلتف العلم الفلسطيني. وشهد الموقع انتشاراً مكثفاً لعناصر "القسام"، من بينهم وُثِّق وجود اثنين أصيبا خلال حرب الإبادة الجماعية، الأول بُتر جزء من ساقه، فيما يقف مستنداً إلى عكازين، والثاني أصيب بعينه حيث يضع لاصقاً طبياً عليها.

وجاء ذلك في إطار ترتيبات تسليم الدفعة السابعة من صفقة التبادل المكونة من ستة محتجزين إسرائيليين أحياء، بينهم اثنان أُسرا عام 2014، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وخلال عملية "طوفان الأقصى"، أسرت "القسام" عدداً من الإسرائيليين الذين يحملون جنسيات مزدوجة، دون معرفة عددهم. هؤلاء الإسرائيليون الذين أُسروا مثلوا نموذجاً أو عيّنة للمجتمع الإسرائيلي الذي يحتفظ عدد كبير من مواطنيه بجنسيات أخرى إلى جانب الإسرائيلية. وبحسب تقديرات إسرائيلية نشرت العام الماضي، هناك أكثر من مليون مستوطن يحملون جنسيات أجنبية، معظمهم من المواطنين الأوروبيين أو الأميركيين.

وكان موقع "ماكور ريشون" العبري قد نقل عن أيالون كاسيف، الرئيس التنفيذي لشركة كامبوس باس، وهي شركة تساعد في الحصول على الجنسية الأوروبية قوله: "أكثر من نصف مليون إسرائيلي يحملون حالياً جنسية أوروبية مزدوجة بالإضافة إلى الجنسية الإسرائيلية". وأضاف: "يمتلك أكثر من مليون إسرائيلي جواز سفر أجنبياً، وإلى جانب نصف المليون إسرائيلي الذين يحملون الجنسية الأوروبية، هناك نحو نصف مليون إسرائيلي آخرين يحملون جنسيات أجنبية إضافية، نصفهم أميركيون".

وترتبط هذه الرسالة بجوهر الصراع بين الفلسطينيين والصهيونية والأحقية في الأرض الفلسطينية. وتعد رسالة "القسام" حلقة في سلسلة الرواية الفلسطينية التي ترى أن المجتمع الإسرائيلي "مخترع" ويفتقر إلى الأصالة والهوية القومية الراسخة، فيما يتكون من مجموعات وشرائح جُلبَت من جنسيات متعددة كي تشكل بصورة غير طبيعية مجتمعاً جديداً بهوية جديدة على الأرض الفلسطينية.

كذلك تهدف هذه الرسالة إلى دحض الرواية الصهيونية التي قدمت الإسرائيليين "يهوداً عادوا إلى أرض الميعاد (فلسطين)"، لكن مع أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وأسر عدد من الإسرائيليين مزدوجي الجنسية، قُدِّم هؤلاء للعالم على أنهم مواطنون روس وأميركيون وبريطانيون وغيرهم من الجنسيات. في المقابل، يرفض الفلسطينيون خطط التهجير من أرضهم والتخلي عن هويتهم الفلسطينية الوحيدة، فيما يؤكدون حقهم في إقامة الدولة المستقلة وتقرير المصير، رغم أن المأساة التي تعرضوا لها مضاعفة بمئات المرات مقارنة بما واجهه الإسرائيليون.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

رسالة أخرى من القسام: "نستطيع أن نغير مجرى التاريخ"

إلى ذلك، تصدرت صورة القائد العام السابق لـ"كتائب القسام" الشهيد محمد الضيف مرفقة بعبارته الشهيرة "نستطيع أن نغير مجرى التاريخ"، إضافة إلى أسلحة إسرائيلية منكسة، منصة تسليم المحتجزين الإسرائيليين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة. ورفعت القسام صورة الضيف وعبارته التي أعلنها خلال بداية "طوفان الأقصى"، إلى يمين المنصة الرئيسية التي سُلِّم عليها محتجزان إسرائيليان في رفح، أحدهما أُسر عام 2014.

وتحدث الضيف بتلك العبارة خلال لقطات بثتها قناة الجزيرة في برنامج "ما خفي أعظم"، حيث قال وهو يقف مع عسكريين آخرين أمام خريطة كبيرة لقطاع غزة والمستوطنات الإسرائيلية بمحيطه: "ممكن أن نتقدم، ويكون في نوع من المبادرة، بحيث نستطيع أن نغير في مجرى التاريخ كله".

جاء ذلك خلال وضع الضيف اللمسات الأخيرة على تنفيذ خطة "طوفان الأقصى" قبل أيام من انطلاقها. بينما حملت اللافتة الرئيسية التي رفعت على المنصة عبارة "نحن الطوفان.. نحن البأس الشديد". هذه اللافتة حملت صوراً أيضاً لموقع كرم أبو سالم العسكري حيث أُسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط منه بعملية أطلقت عليها اسم "الوهم المتبدد" عام 2006، بجانبه صورة للأسير الإسرائيلي هدار غولدن الذي أسرته "القسام" في حرب صيف 2014.

وفي أسفل المنصة، وضعت القسام لافتة كتب عليها "وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق"، وهي من قصيدة للشاعر المصري أحمد شوقي، كان قد ظهر رئيس المكتب السياسي السابق للحركة الشهيد يحيى السنوار وهو يرددها، مرفقة بصور لعمليات نفذتها فصائل فلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي. واستعرضت "القسام" أيضاً أسلحة إسرائيلية اغتنمتها خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، حيث جعلت فوهاتها للأسفل، وكأنها رسالة لإسرائيل بتنكيس أسلحتهم.

والأسيران هما تال شوهام الذي قال متحدث من كتائب القسام، عند تلاوته قرار الإفراج عنهما من على منصة التسليم بمدينة رفح، إنه يعمل ضمن وحدة العمليات في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، والثاني أفيرا منغستو الذي احتُجِز عام 2014 في ظروف غامضة.

وفي موقعي تسليم المحتجزين الإسرائيليين برفح والنصيرات، انتشرت عناصر "القسام" ضمن إجراءات عملية التسليم. وبهذا الخصوص، قالت صحيفة معاريف العبرية: "لأول مرة منذ بدء الاتفاق سيُطلَق سراح الأسرى، في رفح والنصيرات". وأضافت: "على مسرح إطلاق سراح الأسرى في رفح، وفي تحدٍّ، عُرضَت أسلحة استولت عليها حماس من بلدات بمحيط غزة، بما في ذلك أسلحة تابعة لقوات حماية تلك البلدات"، على حد تعبيرها.

والجمعة، أعلنت "القسام" أسماء المحتجزين الإسرائيليين الستة الذين ستفرج عنهم السبت ضمن الدفعة السابعة، وهم إيليا كوهن، وعمر شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو، وهشام السيد. وفي المقابل، من المقرر أن يفرج الكيان الإسرائيلي عن 620 فلسطينياً بينهم 50 من ذوي أحكام المؤبدات، و60 من ذوي الأحكام العالية، و47 من أسرى صفقة وفاء الأحرار عام 2011 المعاد اعتقالهم، و445 أسيراً من غزة اعتُقِلوا بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ولم يسلم الكيان حتى السبت، أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تعتزم الإفراج عنهم، حيث جرت العادة أن تسلم تلك الأسماء بعدما تتسلم أسماء الأسرى الإسرائيليين.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي تأجيل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بسبب ما وصفته بانتهاكات حماس، في حين أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن الاحتلال أرجأ الإفراج عن الأسرى حتى إشعار آخر.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرار تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سوف يستمر لحين ضمان الإفراج عن الأسرى دون ما وصفها بمراسيم مهينة.