السوداني يوجه بإنشاء 'المستشفى العراقي' في غزة

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن الأخير "استقبل، اليوم الأحد، الطبيب العراقي محمد طاهر أبو رغيف (سفير الإنسانية).

وأكد السوداني – بحسب البيان - أهمية العمل الإنساني والأخلاقي الذي أدّاه الطبيب أبو رغيف، تجاه مأساة غزة، وما شكله من موقف مشرف يفتخر به جميع العراقيين، ويمثل المنطلقات التي يحملها شعبنا تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة.

ووجّه السوداني بمنح الطبيب وحدة سكنية وسط بغداد، وجوازاً دبلوماسياً، تثميناً لما قدمه من عطاء إنساني شجاع، كما وجه بإنشاء المستشفى العراقي في غزّة خدمةً لأبناء شعبنا الفلسطيني الصامد، وتأكيداً على موقف العراق المبدئي والإنساني.

إقرأ أيضا.. العراق يؤكد دعمه الثابت لفلسطين ورفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين

من جانبه، أعرب الطبيب أبو رغيف عن تقديره لاهتمام رئيس مجلس الوزراء، وكل الجهود الرسمية والشعبية الداعمة لغزة، والمواقف والخطوات السابقة.

محمد طاهر طبيب بريطاني من أصل عراقي، برز اسمه بعد مشاركته في حملات إنسانية إغاثية في قطاع غزة، تطوع ضمن وفد طبي تابع لمؤسسة "فجر سينتيفيك"، أظهر تفانيه ومهارته في تقديم الرعاية الصحية، وأجرى أكثر من 300 عملية جراحية معقدة، إضافة إلى معالجته أكثر من 1200 مصاب في القطاع.