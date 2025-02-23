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خلال تكريم الطبيب أبو رغيف..

السوداني يوجه بإنشاء 'المستشفى العراقي' في غزة

السوداني يوجه بإنشاء 'المستشفى العراقي' في غزة
الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بإنشاء "المستشفى العراقي" في غزّة خدمة للشعب الفلسطيني الصامد، وذلك خلال لقائه الطبيب العراقي محمد طاهر أبو رغيف (سفير الإنسانية).

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن الأخير "استقبل، اليوم الأحد، الطبيب العراقي محمد طاهر أبو رغيف (سفير الإنسانية).

وأكد السوداني – بحسب البيان - أهمية العمل الإنساني والأخلاقي الذي أدّاه الطبيب أبو رغيف، تجاه مأساة غزة، وما شكله من موقف مشرف يفتخر به جميع العراقيين، ويمثل المنطلقات التي يحملها شعبنا تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة.

ووجّه السوداني بمنح الطبيب وحدة سكنية وسط بغداد، وجوازاً دبلوماسياً، تثميناً لما قدمه من عطاء إنساني شجاع، كما وجه بإنشاء المستشفى العراقي في غزّة خدمةً لأبناء شعبنا الفلسطيني الصامد، وتأكيداً على موقف العراق المبدئي والإنساني.

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من جانبه، أعرب الطبيب أبو رغيف عن تقديره لاهتمام رئيس مجلس الوزراء، وكل الجهود الرسمية والشعبية الداعمة لغزة، والمواقف والخطوات السابقة.

محمد طاهر طبيب بريطاني من أصل عراقي، برز اسمه بعد مشاركته في حملات إنسانية إغاثية في قطاع غزة، تطوع ضمن وفد طبي تابع لمؤسسة "فجر سينتيفيك"، أظهر تفانيه ومهارته في تقديم الرعاية الصحية، وأجرى أكثر من 300 عملية جراحية معقدة، إضافة إلى معالجته أكثر من 1200 مصاب في القطاع.

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