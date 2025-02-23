المعارضة تهاجم نتنياهو وتتهمه بالسعي لعرقلة اتفاق غزة

العالم - فلسطين

وكتب جولان، صباح اليوم الأحد، في منشور على منصة “إكس”: “أقول لك يا بيبي، إذا أحبطت الصفقة، فإن أبواب الجحيم سوف تُفتح عليك”.

وحسب ما نشرت القناة 14 فإن تصريحات جولان جاءت في ظل التوتر المتصاعد حول تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وغداة تعطيل نتنياهو الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المفترض الإفراج عنهم يوم أمس.

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واتهمت المعارضة الإسرائيلية لنتنياهو بالسعي لتفجير اتفاق وقف النار من خلال عرقلة الإفراج عن 620 أسيرا فلسطينياً، وعدت ذلك ذلك انتهاكًا صريحًا للاتفاق القائم.

وأضاف جولان: “نتنياهو أمر بتأخير إطلاق سراح الأسرى، منتهكًا الاتفاق بشكل علني، ونسف المرحلة الأولى بالكامل، كما حذرنا سابقًا، لا توجد مفاوضات حقيقية بشأن المرحلة الثانية، بل مجرد تضليل وإهمال لحياة الأسرى الإسرائيليين”.

وتأتي تصريحات جولان وسط أجواء سياسية مشحونة في "إسرائيل" حيث يزداد الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة حول كيفية إدارة الأزمة مع المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، ومستقبل المفاوضات بشأن الأسرى.