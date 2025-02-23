المعارضة تهاجم نتنياهو وتتهمه بالسعي لعرقلة اتفاق غزة

العالم - فلسطين
وكتب جولان، صباح اليوم الأحد، في منشور على منصة “إكس”: “أقول لك يا بيبي، إذا أحبطت الصفقة، فإن أبواب الجحيم سوف تُفتح عليك”.
وحسب ما نشرت القناة 14 فإن تصريحات جولان جاءت في ظل التوتر المتصاعد حول تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وغداة تعطيل نتنياهو الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المفترض الإفراج عنهم يوم أمس.
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واتهمت المعارضة الإسرائيلية لنتنياهو بالسعي لتفجير اتفاق وقف النار من خلال عرقلة الإفراج عن 620 أسيرا فلسطينياً، وعدت ذلك ذلك انتهاكًا صريحًا للاتفاق القائم.
وأضاف جولان: “نتنياهو أمر بتأخير إطلاق سراح الأسرى، منتهكًا الاتفاق بشكل علني، ونسف المرحلة الأولى بالكامل، كما حذرنا سابقًا، لا توجد مفاوضات حقيقية بشأن المرحلة الثانية، بل مجرد تضليل وإهمال لحياة الأسرى الإسرائيليين”.
وتأتي تصريحات جولان وسط أجواء سياسية مشحونة في "إسرائيل" حيث يزداد الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة حول كيفية إدارة الأزمة مع المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، ومستقبل المفاوضات بشأن الأسرى.