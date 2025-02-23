الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٥
٠٣:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

المعارضة تهاجم نتنياهو وتتهمه بالسعي لعرقلة اتفاق غزة

المعارضة تهاجم نتنياهو وتتهمه بالسعي لعرقلة اتفاق غزة
الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

شنّ رئيس الكتلة الديمقراطية في "الكنيست" الإسرائيلي، يائير جولان، هجوما غير مسبوق على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، محذرا من تداعيات عرقلة صفقة تبادل الأسرى.

العالم - فلسطين

وكتب جولان، صباح اليوم الأحد، في منشور على منصة “إكس”: “أقول لك يا بيبي، إذا أحبطت الصفقة، فإن أبواب الجحيم سوف تُفتح عليك”.

وحسب ما نشرت القناة 14 فإن تصريحات جولان جاءت في ظل التوتر المتصاعد حول تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وغداة تعطيل نتنياهو الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المفترض الإفراج عنهم يوم أمس.

المزيد.. صفقات تبادل الأسرى .. مفاجآت متتالية والمزيد على الأثر

واتهمت المعارضة الإسرائيلية لنتنياهو بالسعي لتفجير اتفاق وقف النار من خلال عرقلة الإفراج عن 620 أسيرا فلسطينياً، وعدت ذلك ذلك انتهاكًا صريحًا للاتفاق القائم.

وأضاف جولان: “نتنياهو أمر بتأخير إطلاق سراح الأسرى، منتهكًا الاتفاق بشكل علني، ونسف المرحلة الأولى بالكامل، كما حذرنا سابقًا، لا توجد مفاوضات حقيقية بشأن المرحلة الثانية، بل مجرد تضليل وإهمال لحياة الأسرى الإسرائيليين”.

وتأتي تصريحات جولان وسط أجواء سياسية مشحونة في "إسرائيل" حيث يزداد الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة حول كيفية إدارة الأزمة مع المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، ومستقبل المفاوضات بشأن الأسرى.

روابط ذات صلة

القاهرة تطالب بدعم خطتها لإعادة إعمار غزة دون تهجير فلسطينيين

لأول مرة منذ 23 عاما.. الدبابات الإسرائيلية تدخل إلى محيط جنين