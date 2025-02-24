نتنياهو يهدد الادارة السورية الجديدة ويؤكد: "لا خروج" من الجنوب!

وطالب نتنياهو، في خطاب ألقاه أمام دفعة جديدة من الضباط في حولون جنوب تل أبيب بجعل جنوب سوريا "منزوع السلاح بالكامل"، مؤكدا أن تل أبيب لن تسمح لقوات الإدارة الجديدة بالانتشار جنوب العاصمة دمشق.

وقال نتنياهو، "لن نسمح لقوات تنظيم هيئة تحرير الشام أو للجيش السوري الجديد بدخول المنطقة جنوب دمشق".

وأضاف "نطالب بالنزع التام للسلاح من جنوب سوريا، في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء".

وقال نتنياهو أيضا "لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا".

وقبل أيام، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن "إسرائيل" أقامت بهدوء شديد منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، وإنه لا يوجد في الوقت الراهن تاريخ نهائي لاستمرار الاحتفاظ بتلك المنطقة.

وبعد سقوط النظام السوري السابق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، كثف الكيان الإسرائيلي عملياته العسكرية في سوريا، حيث احتل المنطقة العازلة واستكمل السيطرة على قمة جبل الشيخ، إضافة إلى توسيع نطاق عملياته العسكرية في القنيطرة وريف دمشق.

كما شن غارات جوية مكثفة استهدفت مخازن أسلحة وجميع قدرات الجيش السوري التسليحية.