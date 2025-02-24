المستشار الالماني يقر بالهزيمة في الانتخابات التشريعية

العالم- اوروبا

وقال شولتس في كلمة أمام أعضاء الحزب: "نتيجة هذه الانتخابات أسوأ من السابقة بالنسبة لحزبنا وأتحمل المسؤولية عنها".

كما هنأ شولتس تكتل حزبي "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي" بزعامة فريدريش ميرتس على الفوز في الانتخابات.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد، أن التقديرات الأولية للقناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني تشير إلى تقدم الاتحاد المسيحي بزعامة ميرتس بشكل ملحوظ، وتلاه في المركز الثاني حزب "البديل من أجل ألمانيا"، وجاء في المركز الثالث حزب شولتس "الاشتراكي الديمقراطي" ثم حزب الخضر.

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وأضافت أنه "بحسب التقديرات الأولية، سيحصل الاتحاد المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) على ما يتراوح بين 28.7% و29% (مقارنة بـ24.1% حصل عليها في انتخابات عام 2021)".

وقالت إن حزب البديل جاء في المركز الثاني "بنسبة تتراوح بين 19.6% و19.8% وهي نسبة تقارب ضعف النسبة التي كان قد حصل عليها في نسخة الانتخابات السابقة (10.4%)".

وذكرت أن التقديرات تشير إلى أن حزب شولتس سجل أسوأ نتيجة له في تاريخ الانتخابات التي جرت منذ الحرب العالمية الثانية بعد عام 1949.

وأضافت أنه من المتوقع أن "يحصل على ما يتراوح بين 16% و16.4% (مقارنة بـ25.7% في 2021)".

وجاءت الانتخابات بعد انهيار ائتلاف شولتس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي ضم الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي لتيار يسار الوسط وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الداعم للسوق بسبب خلاف بشأن الإنفاق في الميزانية.