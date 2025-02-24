نائب رئيس الـ'كنيست' يدعو إلى قتل الفلسطينيين البالغين بغزة!

العالم _ الاحتلال

ونقلت إذاعة "كول برما" العبرية عن فاتوري، قوله: "إنهم (الفلسطينيون بغزة) منبوذون ولا أحد في العالم يريدهم، يجب فصل الأطفال والنساء وتصـفية البالغين"، على حد قوله.

وأضاف أن كيان الاحتلال يتعامل مع أهالي غزة "بشكل متسامح أكثر من اللازم"، على حد زعمه.

وادعى فاتوري، أن المجتمع الدولي يدرك أن "سكان غزة غير مرحب بهم في أي مكان، والجميع يدفعهم باتجاه 'إسرائيل'".

ويُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها مسؤولون صهاينة تصريحات تدعو إلى قتل الفلسطينيين، سواء من شخصيات سياسية أو دينية.

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حيث سبق وأن دعا وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في أكثر من مناسبة إلى قتل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

كما سبق للحاخام الصهيوني إلياهو مالي، أن دعا إلى قتل الفلسطينيين في غزة، مستندا إلى تفسيراته للشريعة اليهودية، وفق زعمه.

وبدعم أمريكي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على غزة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، أسفر عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.

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