في المقر الأوروبي للأمم المتحدة.. عراقجي يلتقي نظيريه البحريني والأرميني

العالم _ إيران

وبدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي وصل إلى جنيف، المقر الأوروبي للأمم المتحدة، في ساعة متأخرة من نهار أمس (الأحد 23 شباط/فبراير)، جدول أعماله اليوم (الاثنين 24 شباط/فبراير) بلقاء وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وبعد هذا اللقاء، التقى عراقجي مع وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان.

وسيشارك وزير خارجية بلادنا في الاجتماع الرفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح التابع للمنظمة اليوم الاثنين. كما سيحضر ويتحدث في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويعد مؤتمر نزع السلاح، الذي يبدأ اليوم الاثنين في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، أحد أهم الفعاليات الدولية في مجال الأمن العالمي وضبط التسلح. ويبدأ الاجتماع بكلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يحدد خلالها أهداف وأولويات هذه الفترة.

كما سيستعرض أعضاء المؤتمر برنامج العمل المقترح لعام 2025 في اليوم الأول كما جرت العادة. ويتضمن هذا البرنامج قضايا مثل نزع السلاح النووي، وحظر إنتاج المواد الانشطارية، والمناطق الخالية من الأسلحة، ومراقبة الأسلحة الحديثة، والتي يتطلب اعتمادها إجماع 65 دولة عضو.

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