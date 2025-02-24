العراق يعلن نشر 970 كاميرا مراقبة متطورة على الحدود مع سوريا

العالم - العراق

وحسب موقع رووداو العراقي، ذكر العقيد حيدر الكرخي، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، أنه "تم بناء أكثر من 300 كيلومتر من الجدار الخرساني على حدودنا مع سوريا، ويجري العمل حالياً على إنشاء جدار خرساني في 95 كيلومتراً إضافياً، وتواصل شركات بناء الجدران الخرسانية عملها."



وأضاف حيدر الكرخي أنه "تم تركيب أسلاك شائكة فوق الجدران الخرسانية، وفي المناطق التي لا يمكننا فيها بناء جدران، قمنا بحفر خنادق، وبعض المناطق تم تسييجها بأسلاك BRC".



فيما يتعلق بتشديد الإجراءات على الحدود مع تركيا وإيران، أشار المتحدث باسم قيادة قوات حرس الحدود العراقية إلى أنه "حتى الآن، لم نتلق أي تعليمات لإنشاء جدار خرساني على حدودنا مع إيران، لكننا نقوم ببناء قواعد رباعية الأعمدة وتركيب كاميرات مراقبة متطورة على الحدود التركية".

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وبيّن أنه "وبشكل عام، تم تركيب أكثر من 970 كاميرا مراقبة متطورة على حدودنا مع الدول المجاورة، وسيتم تركيب المزيد من الكاميرات."



بحسب العقيد حيدر الكرخي، فإن "الخط الحدودي الأول تتمركز فيه قوات قيادة حرس الحدود فقط، ولكن كقوة دعم في حالات الطوارئ، توجد قوات الحشد الشعبي والجيش في الخطين الثاني والثالث. على سبيل المثال، على حدودنا في إقليم كوردستان، تتمركز قوات البيشمركة في الخط الثاني، وفي مناطق أخرى توجد قوات الحشد والجيش."



ويبلغ طول حدود العراق مع إيران 1420 كيلومتراً، ومع تركيا 335 كيلومتراً، ومع سوريا 618 كيلومتراً.

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