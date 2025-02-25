الجنوب اللبناني يشيع جثمان الشهيد هاشم صفي الدين+فيديو

العالم _ مراسلون

بجو من الفخر والاعتزاز شيع الجنوب وبلدة ديرقانون النهر الامين العام لحزب الله السيد الهاشمي هاشم صفي الدين وسط جموع حاشدة تداعت من كافة القرى والبلدت الجنوبية والمناطق اللبنانية.

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة، علي المقداد، لقناة العالم: "من أرض الجنوب نقول له بأن المقاومة التي بنيتها بفكرك وجهدك وسهرك اليوم تقول لك إن كل أهل الجنوب وكل أهل لبنان باقين على العهد."

المشاركون أكدو أن دم الشهداء القادة سيبقى معلما للنصر والتحدي بوجه العدوان الصهيو أمريكي .

وقال عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل، خليل حمدان، لقناة العالم: "رسالة كبيرة للعدو الصهيوني والذين يراهنون على ضعف هذه المقاومة، هذا الالتفاف الجماهيري الكبير يؤكد أن هذه المقاومة مقاومة ولّادة."

وقال رئيس الدائرة السياسية في الحرس القومي العربي، عصام فاخوري، في حديث لقناة العالم: "إن ما نشهده اليوم في بلدة دير قانون النهر مسقط رأس السيد هاشيم صفي الدين من هذا التأييد والزحف الشعبي من كل قرى جبل عامل يؤكد أن هذا الجبل لا يمكن إلا أن يؤيد فكرة المقاومة ولا يمكن إلا أن يبقى مقاوما."

موكب التشييع انطلق من النادي الحسيني للبلدة في مسير تجاوز الف متر نحو المرقد الشريف الذي اقامه حزب الله للهاشمي الراحل تتقدمهم الفرق الكشفية وحملة الرايات حيث أدت له ثلة من مجاهدي المقاومة تحية العهد قبل أن يوارى جثمانه الطاهر ثرى بلدته التي أحب.

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