حماس: جرائم الاحتلال لن تمنحه الشرعية على اراضينا

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أشارت الحركة في بيانها، الثلاثاء، إلى أن المجزرة، التي نفذها المستوطن المتطرف باروخ غولدشتاين عام 1994 بدعم من قوات الاحتلال، وأسفرت عن استشهاد 29 فلسطينيًا وإصابة العشرات، لا تزال تمثل شاهدًا على السياسة الإجرامية التي ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وأضافت حماس أن هذه الذكرى تأتي في وقت يتصاعد فيه العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من خلال عمليات الضمّ والتهجير واقتحام المسجد الأقصى المبارك، في تحدٍ صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

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وشددت على أنَّ مخططات الاحتلال التهويدية والاستيطانية في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة، عبر محاولات الاستيلاء والضمّ والتدنيس وطمس الهوية، ومنع المصلّين من أداء عبادتهم بقوّة السلاح وعربدة المستوطنين المتطرّفين، لن تفلح في ترهيب شعبنا أو تزوير حقائق التاريخ، ولن تمنح الاحتلال شرعية أو سيادة على شبر من أرضنا، وستفشل في كسر إرادة شعبنا في المقاومة دفاعًا عن أرضه ومقدساته.

ودعت الحركة المجتمع الدولي، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، مؤكدة أن الذاكرة الفلسطينية لن تنسى الجرائم المستمرة، خاصة المجازر المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية.

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وقالت: إنَّ ذاكرة شعبنا حيَّة، لن ينسى ولن يغفر هذه الجرائم والمجازر التي ارتكبها العدو بحقّه، وليس آخرها جرائم الإبادة الجماعية ضد أهلنا في قطاع غزة على مدار أكثر من خمسة عشر شهرًا، وجرائمه المتواصلة في الضفة الغربية والقدس؛ فهي جرائم موصوفة وموثقة وثابتة، ولن تسقط بالتقادم.

كما وجهت حماس تحية لصمود الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، داعية إلى تعزيز الوحدة والمقاومة لمواجهة الاحتلال ومخططاته التهويدية، مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.