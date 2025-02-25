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في تصريح مثير للجدل..

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيستمر بالتواجد في جنوب سوريا

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيستمر بالتواجد في جنوب سوريا
الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

زعم رئيس رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في أراضي جنوب سوريا في المستقبل المنظور.

العالم - الاحتلال

هذا وتظاهر مئات السوريين في "ساحة 18 آذار" وسط مدينة درعا جنوب البلاد، رفضا لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي التي أدلى بها يوم الأحد الماضي، وقال فيها: "نطالب بجعل المنطقة إلى الجنوب من دمشق منزوعة السلاح"، مضيفا "لن نسمح للجيش السوري الجديد بالانتشار في هذه المنطقة".

واعتبر المتظاهرون تصريحات نتنياهو "تدخلا سافرا" في شؤون بلادهم، ورفعوا لافتات تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتؤكد على وحدة البلاد وترفض التقسيم.

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كما شوهدت لافتة باللغتين العربية والعبرية مكتوب عليها "نحن الطوفان، تحية من درعا العزة إلى غزة الصمود، وإلى جباليا وإلى الشجاعية، وإلى روح (يحيي) السنوار البطل" في إشارة إلى التضامن مع قطاع غزة الذي تعرض للعدوان الإسرائيلي على مدار أكثر من 15 شهرا.

ومنذ 1967، يحتل الاحتلال الإسرائيلي معظم مساحة الجولان السوري، واستغلت الوضع الجديد في سوريا واحتلت المنطقة العازلة، كما شنت غارات جوية دمرت من خلالها المقدرات العسكرية للدولة السورية بما في ذلك مواقع عسكري وآليات وذخائر للجيش السوري.

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