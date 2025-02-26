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مراسل العالم يكشف تفاصيل العملية:

حماس تسلم الليلة جثث 4 إسرائيليين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين

الأربعاء ٢٦ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب القسام أن عملية تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين وبالمقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ستتم مساء اليوم.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم محمد أبو عبيد في خانيونس أن حماس أعلنت أنه سيتم اليوم تسليم جثامين أربعة أسرى إسرائيليين اليوم.

وأوضح مراسل العالم أن الناطق باسم كتائب القسام أعلن عبر تغريدة أنه سيتم اليوم تسليم 4 من جثامين الأسرى الصهاينة الذين كانوا بحوزة المقاومة الفلسطينية للصليب الأحمر ومن ثم الى الجانب المصري ومن ثم سيتم تسليم جثامين الأسرى الى الجانب الإسرائيلي.

وأضاف مراسل العالم أن عملية تسليم الجثامين تتم دون أي مراسم من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ملفتا أن هذه العملية تسليم تتم بالتزامن مع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية الذين تعطل الاحتلال إفراجهم خلال الدفعة السابقة.

وأشار مراسلنا أنه يتوقع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في هذه الليلة عند الساعة الـ10 من مساء اليوم أو في الساعة الـ11 من مساء اليوم.

وقال مراسلنا إنه حسب المصادر الإعلامية إن العملية المتزامنة ستتم اليوم وذلك لإتمام المرحلة الأولى من عمليات تبادل الأسرى والجثامين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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