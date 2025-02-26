موقف حركة حماس من مستقبلها في غزة.. ومن سيدير القطاع؟

العالم – خاص بالعالم

ولفت أبو حسن إلى أنه بعد 15 شهراً من الحرب، لم يستطع نتنياهو ولا حكومته تحقيق هذا الهدف. فعلى ماذا إذا توقفت الحرب؟ إن نتنياهو وصل إلى طريق مسدود وسقف لم يعد يستطيع تجاوزه، لذلك هو يناور الآن للإبقاء على هذا الهدف مرتفعاً حتى يحقق أغراضاً سياسية في الشارع الإسرائيلي حيث أنه يريد أن يظهر أنه لم يتخل عن أهداف الحرب، وأنه ما زال يسعى لتحقيقها، إن لم تتحقق سابقاً من خلال الضغط العسكري، فسيحاول تحقيقها الآن من خلال الضغط السياسي.



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ونوه أبو حسن إلى أن نتنياهو يستفيد أيضاً من ضغط ترامب. في الحقيقة، بدأ موقف ترامب ملتبساً ومحيراً في الفترة الأخيرة. فهو من أوقف هذه الحرب، لكن ترامب الآن يقول بأن ما يطرحه ليس سوى توصية لحكومة"إسرائيل"، إن شاءت أن تأخذ بها فلها ذلك، وإن لم تشأ فهي حرة في قرارها. في المقابل، يطلب ترامب من مبعوثه أن يضغط على نتنياهو للقبول بهذه الصفقة وتنفيذها.

واعتبر أبو حسن أن هذه التصريحات موجهة للاستهلاك الإعلامي، مع التأكيد على أن المرحلة الثانية ستكون صعبة وليست كما هو الحال في المرحلة الأولى. الهدف هو تحقيق خروقات سياسية، وربما تحقيق هدف القضاء على حماس تحديداً.

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