احتدام حدة المعارك في الخرطوم والجيش يحرز تقدمًا ميدانيا

العالم - السودان

معارك شرسة تشهدها العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي، حيث يسعى الجيش للسيطرة على القصر الجمهوري الذي تتحصن فيه قوات الدعم السريع منذ بداية الحرب.

ووجه الجيش السوداني ضربات صاروخية من أم درمان مستهدفاً تجمعات قوات الدعم السريع وسط العاصمة. حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة وسط الخرطوم.

وقالت مصادر عسكرية أن الجيش سيطر على بعض المواقع المتقدمة جنوبي أم درمان، خاصة حي النخيل وأحياء مجاورة له بعد معارك ضارية مع الدعم السريع.

على صعيد آخر، أعلنت قيادة الفرقة الـ19 مشاة التابعة للجيش السوداني في مدينة مَروي أن قواتها تصدت لطائرات مسيرة أطلقتها قوات الدعم السريع نحو مطار مروي الدولي. وأكدت الفرقة، أن الدفاعات الجوية تعاملت مع المسيرات وأسقطت عددا منها، مشيرة إلى أن الجيش في الولاية الشمالية في حالة تأهب قصوى لأي تهديد محتمل.

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في ولاية شمال دارفور، شنّ سلاح الجو السوداني غارات على تجمعات لقوات الدعم السريع في محيط مدينة الفاشر، مما أدى إلى تدمير مركبات عسكرية ومخازن ذخيرة تابعة لها.

كما نفذت القوات الخاصة عمليات نوعية في المدينة، أسفرت عن مقتل 5 من عناصر الدعم السريع والاستيلاء على أسلحة وذخائر. وبحسب مصادر عسكرية، فإن الجيش والقوات المتحالفة معه يواصلون عمليات التمشيط داخل أحياء الفاشر لضمان استعادة الأمن، وسط تأكيدات بأن الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من التقدم للقوات الحكومية.

ومع استمرار المواجهات المسلحة في السودان، تتجه الأنظار إلى الخرطوم ومروي والفاشر حيث تدور معارك حاسمة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وفي ظل التقدم الذي يحرزه الجيش في عدة مناطق، تزداد التوقعات بقرب حسم المعركة لصالح القوات الحكومية، لكن يبقى الوضع الميداني مفتوحًا على تطورات قد تغير مجرى الأحداث في أي لحظة.