الاحتلال يفرج عن 42 معتقلا من الدفعة 7 ضمن اتفاق وقف إطلاق النار

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، كان من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن الدفعة السابعة من المعتقلين، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، التي تضم 641 معنقلا، يوم السبت الماضي.

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ووصل 37 معتقلا إلى مدينة رام الله، حيث كان مئات المواطنين وذوو المعتقلين في استقبالهم أمام قصر رام الله الثقافي وساحة متحف محمود درويش، فيما وصل 5 معتقلين من المفرج عنهم إلى مدينة القدس المحتلة.

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وتضم الدفعة السابعة، وفق نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، 641 معتقلا منهم 151 معتقلا من المؤبدات والأحكام العالية، 42 سيفرج عنهم إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، و97 إبعاد إلى خارج الوطن، و12 من قطاع غزة اعتقلوا قبل السابع من تشرين الأول/ اكتوبر (2023) و445 من غزة جرى اعتقالهم بعد السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023، بالإضافة إلى 45 من النساء والأطفال من غزة.

