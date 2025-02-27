حماس: لا إفراج عن أسرى الاحتلال إلا عبر التفاوض والالتزام بالاتفاق

العالم - فلسطين

وجددت الحركة، في بيان اليوم الخميس، عقب إفراج الاحتلال عن الدفعة السابعة من محرري صفقة “طوفان الأحرار”، التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بجميع حيثياته، وأكدت استعدادها للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وحذرت بأن أي محاولات من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته للتراجع عن الاتفاق أو عرقلته، لن تؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للأسرى وعائلاتهم.

وأشارت حماس إلى أن شعبنا يستقبل اليوم 600 من أسرانا الأبطال بعد مماطلة الاحتلال في الإفراج عنهم، إلى جانب عددٍ من الأطفال والنساء المعتقلين في سجون الاحتلال الفاشي.

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وأكدت الحركة أنها فرضت التزامن بين عملية تسليم جثامين أسرى العدو وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، لمنع الاحتلال من التهرب من استحقاقات الاتفاق، مشيرة إلى أن محاولاته تعطيل الإفراج قد فشلت أمام إصرارها على تنفيذ الاحتلال لالتزاماته، بفضل جهود الوسطاء في مصر وقطر ودورهم الحاسم في الضغط عليه.

وشددت على أنها قطعت الطريق أمام مبررات العدو الزائفة، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وفي ختام بيانها، دعت حماس الوسطاء إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لضمان التزامه بما تم الاتفاق عليه، كما طالبت بعض الدول بالكف عن ازدواجية المعايير في تعاملها مع قضية الأسرى، والتركيز على معاناة الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون التنكيل المستمر في سجون الاحتلال.