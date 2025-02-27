اصابة العشرات بانفجار في اجتماع حركة "إم 23" مع السكان شرقي الكونغو

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وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن انفجارين وقعا في ختام اجتماع للحركة في بوكافو، اليوم الخميس، كان أحد قادتها كورناي نانغا يشارك فيه.

وانفصلت حركة "إم 23" التي تتكون في الغالب من أفراد من قبيلة التوتسي، عن الجيش الكونغولي منذ أكثر من 10 سنوات.

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وبعد سيطرتها على مدينة غوما التي يقطنها نحو مليوني شخص، في نهاية يناير الماضي، دخلت حركة "إم 23" مدينة بوكافو من دون مواجهة أي مقاومة تذكر. وتواصل الحركة تقدمها في اتجاهات عدة بلا عوائق. وأشار أحد المراقبين، الجمعة الماضي، إلى أن "عددا قليلا جدا من الجنود الكونغوليين يقاتلون" ضد الحركة.

وفي وقت سابق، ذكرت منظمة "أطباء بلا حدود" أن اشتباكات شبه يومية اندلعت بين حركة "إم 23" وحركة وازاليندو في الأيام الأخيرة في بلدة ماسيسي التي تقع على بعد نحو 80 كيلومترا شمال غربي مدينة غوما.