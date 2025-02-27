شاهد.. الاحتلال يخطف فرحة شهر رمضان من قلب اهالي مخيم جنين

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هذه واحدة من الاليات الاحتلال الاسرائيلي التي تشارك بالعملية العسكرية "السور الحديدي" على مخيم جنين منذ 38 يوماً. المدخل الشرقي الذي يصل لمخيم جنين حوله الاحتلال الاسرائيلي الى دمار هائل، وهذه البنايات كلها حولها الاحتلال الاسرائيلي لثكنات عسكرية، حيث يحيط الاحتلال الاسرائيلي بمداخل مخيم جنين.

على مشارف شهر رمضان، لا يزال مخيم جنين خالياً من سكانه، وللنازحين أمنيات بعودة قريبة حتى لو كانت العودة على ركام ما تبقى من منازلهم.

وقال النازح من مخيم جنين، محمد ابو الوفا، ان "نعم هم هجرونا ولكننا ثابتين ولن نبعد عن المخيم فالمخيم جزء منا احلامنا ذكرياتنا كلها في المخيم ويعز علينا ، صحيح اننا فقدنا احلى شباب واحلى شهداء في مخيم جنين لكن ذكرياتنا واحلامنا كلها في المخيم وحتى لو بقوا سنة هم يدمروا ونحن سنعمر".

غابت تجهيزات لشهر رمضان للنازحين، داهمهم الوقت، كانوا ينتظرون انسحاب الاحتلال طيلة الفترة الماضية، اما الآن لا طعم للحياة وهم بعيدون عن مخيمهم.

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واشارت النازحة من مخيم جنين، خلود الدمج، انه " لسنا جاهزين له (شهر رمضان)، لاننا اعتدنا على هناك اجواء المخيم احلى وحتى المعيشة هناك وكل شيء احلى وكل شيء متوفر، بالطبع الحمد لله على كل شيء والحياة تسير ويارب يتمم شهر رمضان، لكن البيت شيء مختلف واولادي غير متالقمين نهائيا، رمضان لها اجواء مختلفة هناك كنا نحضر له قبلها بثلاث او اربع ايام ويكون الاولاد فرحانين لكن الان كل شيء عادي وكانه لا يوجد شيء".

لا عجب من ثبات أهالي مخيم جنين، هم الذين لجئوا عام ثمانية وأربعين إلى جنين وصنعوا قلعة للمقاومة، اسمه مخيم جنين، دمرت الاحتلال مرات عديدة وأعادوا تعميره وصنعوا من أطفالهم مقاومين متجذرين بأرضهم.