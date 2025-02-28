درعا تشهد هدوء حذر بعد الاعتداءات الصهيونية الاخيرة

العالم-سوريا

وكانت تلك الضربات أتت بعدما سيطر العدو، بشكل مباشر وغير مباشر، على محافظة القنيطرة ومساحات واسعة من درعا، إلى جانب سعيه للقبض على السويداء، وسط انتشار عسكري على المرتفعات التي تمكّنه من الإشراف على دمشق أيضاً، منذ الثامن من كانون الأول الماضي.

وحسبما نقل موقع الاخبار, أكّدت مصادر محلية من درعا، أن هدوءاً حذراً ساد أرجاء المدينة وريفها باستثناء اختراق الطائرات الصهيونية لجدار الصوت على مسافة منخفضة من سماء درعا. ولفتت المصادر إلى نية أهالي المدينة تنظيم وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة، تنديداً بالتوغل الصهيوني، ولمطالبة الحكومة السورية بوضع حدّ لتلك الانتهاكات. وبحسب المصادر، فإن المزارعين يخشون التوجه إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي توغلت فيها القوات البرية الصهيونية، مخافة أن تكون الأخيرة قد زرعت ألغاماً أو عبوات ناسفة.

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وفي غضون ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الرجال الملثّمين والمسلحين بأسلحة متوسطة، وفيه يعلنون تشكيلهم مجموعات شعبية لصد أي اعتداء صهيوني على أرض حوران.