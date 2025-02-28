وفد نقابي عراقي يجول بجنوب لبنان والبقاع تعزيزا للتعاون العمالي المشترك

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ثم توجه الوفد إلى مقر “الاتحاد اللبناني لنقابات ومستخدمي عمال وحرفيي الجنوب”، حيث كان في استقبالهم مسؤول النقابات في منطقة جبل عامل الأولى وسام طفلا ومعاونه رامي أبو زيد ورئيس “اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات” أحمد الموسوي، وتم البحث في سبل التعاون بين الاتحادات النقابية العراقية واللبنانية.

بعد ذلك، انتقل الوفد إلى البقاع وكان في استقبالهم مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله هاشم سلهب على رأس وفد نقابي، وزار عددا من المقامات الدينية، شملت: مقام النبي شيث، مقام السيدة خولة، مقام السيدة صفية ومقام السيد عباس الموسوي.

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وبالسياق، أبدى الوفد العراقي “استعداده التام لتعزيز التعاون بما يخدم القضايا العمالية المشتركة والعمل على بلورة الوحدة العمالية العالمية تحت عنوان العداء للكيان الاسرائيلي الموقت واميركا الشيطان الاكبر” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام