سكان مخيم جباليا يعيدون الحياة إلى شوارعه وأسواقه

العالم – خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في مخيم جباليا. ربما لم يكن يدري الاحتلال أن الناس هنا لن ينتظروا لأكثر من ثلاثة أسابيع حتى يعيدوا الحياة إلى السوق.

وأشار باسل خير الدين مراسل العالم من مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى هذا المخيم الذي دمره الاحتلال بشكل كامل، حيث أن هذه المنطقة شاهدة على جريمة الاحتلال وتدميره.

وقال مراسلنا أن الاحتلال أراد أن يحطم الحياة في السوق، لكن الناس كان لهم رأي آخرعشرات من الأصناف والبضائع التي دخلت بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ دخلت إلى الأسواق. ربما لم يكن يعهدها أهل الشمال في هذه الأسواق، لكن هذه البضائع، هذه الخضار، هذه الفواكه وغيرها تتحدث عن الحكاية.

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وفي مقابلة مع أحد المشترين الفلسطينيين يقول: نحن شعب نتأقلم على أي شيء. الحياة دمرها الاحتلال، دمر المخيم، دمر المباني، دمر السوق لكن الناس لا تعرف أن تجلس صامتة يجب أن نحاول، يجب أن نبني السوق. من أسبوع أو أسبوعين لم يتجاوز السوق ثلاث أو أربع بسطات أو خمس بسطات، لكن بعدها الناس بدأت تعيش، بدأت تذهب وتأتي."

وقال : رغم خطط التهجير التي تحدث عنها ترامب وقال إنه سيهجر الناس، سيخرج الناس من الشمال، سيخرج الناس من مخيم جباليا، إلا أن الناس رفضت ذلك".

وحول ما قاله ترامب :"سنهجر الفلسطينيين"، قال المواطن الفلسطيني: "الفلسطينيون يردون: نحن باقون، نحن باقون ما بقي فينا نفس، نحن باقون. مخيم جباليا في أكثر الأماكن دمارًا في قطاع غزة حاليًا ولكن الناس هنا باقون. شوف الناس تروح وتأتي وتشتري. الناس تكثر، حتى الناس التي كانت خارجة من مخيم جباليا، ترى الناس الذين نزحوا بدأوا يعودون. عندما ترى أنه يوجد حياة بدأت ترجع. نحن نقول لترامب أننا باقون، مش هنطلع. خطة التهجير هذه مش هتضبط مع الشعب الفلسطيني."

هؤلاء جميعًا الذين حاول الاحتلال أن يقتل حياتهم في مخيم جباليا عن طريق تدمير المخيم، اليوم يبنون بعض المحلات التجارية بالحجارة. هم بالتأكيد حتى لم يفكروا لمرة واحدة بما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالتهجير الذي وعد به الفلسطينيين أو هدد به الفلسطينيين. لكن هؤلاء جميعًا يقولون كلمة واحدة: الحياة ستعود إلى هذا المخيم رغم كل شيء.

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