شاهد..فنانة سورية تتحدث عن بشار الأسد وزوجته

العالم - سوريا

وقالت فواخرجي إنها قابلت بشار الأسد أربع مرات، موضحة أن لقاءين كانا مع وفد فني، بينما كان اللقاءان الآخران شخصيين، أحدهما بمفردها والثاني مع زوجها وائل رمضان، وكانت الدعوة دائمًا من قبل الرئاسة السورية.

ووصفت فواخرجي الأسد بأنه "رجل شريف، وهو إلى هذه اللحظة أراه شريفًا"، مؤكدة تمسكها بهذا الرأي "إلى أن يظهر عكس ذلك".

كما وصفته بأنه "رجل شديد الاحترام وشديد التهذيب وبسيط"، مشيرة إلى أنه سمح لها بالدخول إلى قاعة الاجتماعات قبله.

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وأضافت أنها، في أحد اللقاءات، طلبت من الأسد رفع سن الحضانة للأم، وتم تنفيذ الطلب بإصدار قرار بذلك، مشيرة إلى أن طلباتها كانت دائمًا عامة وغير شخصية.

أما عن أسماء الأسد، فقالت فواخرجي إنها التقتهما مرتين، إحداهما مع وفد فني وأخرى بشكل شخصي، ووصفتها بأنها "أم وسيدة لطيفة ومحترمة".

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وفي سياق آخر، تحدثت النجمة السورية عن لحظة هروبها من سوريا ليلة سقوط النظام في ديسمبر 2024، قائلة إنها كانت بالسيارة مع زوجها وابنها الصغير متوجهة إلى المطار، لكن تم تعليق الرحلات، فاتخذت الطريق البري إلى لبنان وسط فوضى عارمة وإطلاق نار.

وأشارت الى أنها أيقنت أنها ستموت برفقة عائلتها بسبب كثافة الرصاص، وتواصلت مع ابنها الذي يدرس الطب في الخارج وأخبرته بذلك، ثم توجهت إلى مصر، حيث قررت الاستقرار هناك في هذه المرحلة، مشددة على حبها لمصر ولها مكانة كبيرة في قلبها.