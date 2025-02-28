مصر تعلن بدء مباحثات مكثفة لأطراف اتفاق وقف إطلاق النار.. إليكم التفاصيل!

العالم – خاص بالعالم

وقالت وسائل اعلام عبرية ان "اسرائيل" مستعدة لاستمرار وقف إطلاق النار في غزة مقابل مباحثات سريعة ومحددة زمنيا للإفراج عن مزيد من الأسرى الأحياء.



واضافت نقلا عن مصدر مسؤول في حكومة الاحتلال أنه من دون التفاوض على إطلاق سراح أسرى أحياء لن يتواصل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



مصادر امنية مصرية اكدت ان الوفد الاسرائيلي في القاهرة بهدف تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة اثنين واربعين يوما إضافيا.

واضافت ان هذا التمديد يشمل تواصل قيام حركة حماس بإطلاق سراح ثلاثة أسرى إسرائيليين كل أسبوع مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.



شاهد أيضا.. مراسل العالم: الوفد الاسرائيلي في القاهرة يملك خيارا واحدا فقط



واعلن الاعلام العبري نقلا عن مسؤولين اسرائيليين ان حكومة الاحتلال ستكون صارمة في تحديد مفاتيح الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي.

ولفت الى ان كيان الاحتلال غير ملتزم بإطار الاتفاق بدون التوافق على مستقبل غزة ونزع سلاح حماس وتقويض سلطتها على حد تعبيره.



حماس اعلنت رفضها محاولات التمديد، وطالبت بالانتقال إلى المرحلة الثانية كما هو متفق عليه. واكدت التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله.

وأضافت الحركة انها تطالب الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي بالضغط على كيان الاحتلال للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة.



شاهد أيضا.. الاحتلال يقر رسميا بفشلة امام حماس ومطالبات بمحاسبة حكومة نتنياهو الفاشلة



الاعلام العبري اكد ان مسؤولين اسرائيليين مطلعون على تفاصيل المفاوضات التقى بعائلات الاسرى واكد لهم أنه يجب التعامل مع المرحلة الثانية من الاتفاق وكأنها اتفاق جديد.

هذا ويبقى ملف ادارة قطاع غزة بعد الحرب عالقا حيث فشل الاحتلال حتى الان في تحقيق اهداف الحرب ولم ينجز غير الدمار، ولم يستطيع ايجاد بديل لها في ادارة قطاع غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...