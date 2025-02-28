شاهد.. الجيش يهاجم نقاط ارتكاز للدعم السريع وسط الخرطوم

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ووصلت قوات من الجيش السوداني إلى حي القادسية في ضاحية شرق النيل مقتربة أكثر من المدخل الشرقي لجسر المنشية الذي يعتبر أحد الجسور المهمة التي تربط ضاحية شرق النيل بأحياء مدينة الخرطوم وتسيطر عليه الدعم السريع وتجري معارك عنيفة هناك . ويأتي هذا التقدم بعد أن كان الجيش قد سيطر أمس على منطقة حلة كوكو عند الضفة الشرقية للنيل الأزرق الواقعة شمال جسر المنشية.

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وفي مدينة الخرطوم، هاجمت قوة من سلاح المدرعات نقاط ارتكاز للدعم السريع في حي الصحافة العريق في وسط المدينة ضمن تقدمها من الناحية الجنوبية نحو القصر الجمهوري الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع في وسط الخرطوم.

في سياق متصل أعلنت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، غربي البلاد، عن هجومها والقوات المساندة على قافلة إمدادات لـ'الدعم السريع' في الولاية وتدمير عشر شاحنات محملة بقذائف المدفعية.

في المقابل هاجمت قوات الدعم السريع بطائرات مسيرة مدينة مروي في الولاية الشمالية للمرة الثانية خلال يومين مستهدفة أربعة مواقع هي قيادة الفرقة التاسعة عشر مشاة التابعة للجيش، ومطار المدينة، وسد مروي، ومحطة توليد الكهرباء، وتصدت لها المضادات الأرضية للجيش السوداني وأسقطت عددا منها، وتسببت في انقطاع الكهرباء بالمدينة.

سياسيا اعلنت الخارجية السعودية رفضها تشكيل حكومة موازية في السودان. وقالت الخارجية في بيان انها ترفض أي خطوات أو إجراءات غير شرعية تجري في خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية لجمهورية السودان من شأنها المساس بوحدة السودان، فضلاً عن عدم التعبير عن إرادة شعبه، بما في ذلك الدعوة إلى تشكيل حكومة موازية.