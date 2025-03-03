المرجع السيستاني يستقبل الطبيب العراقي الذي ساعد أطفال غزة

العالم - العراق

واستمع سماحته من الطبيب إلى شرح عن الظروف الصحية والطبية الصعبة في قطاع غـــزة المنكوبة وشكره على جهوده التي بذلها طيلة وجوده هناك داعيا له بمزيد التوفيق والتسديد.

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، استقبل ممثل المرجعية الدينية العليا الطبيب " أبو رغيف الموسوي" مستمعا لخدماته الطبية الإستثنائية التي قدمها الى اهالي مدينة غزة الفلسطينية التي تعرضت الى ابشع عدوان همجي طال المدنيين من الرجال والنساء والاطفال والشيوخ وكبار السن والمرضى، وساهم في علاج المئات منهم واجرى عمليات جراحية خاصة ونوعية وفوق الكبرى لانقاذ حياتهم.

واثنى المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ "عبد المهدي الكربلائي" على مواقف الطبيب "محمـد طاهر" ووصفها بالانسانية والدينية والوطنية التي قدمت لشعب مظلوم ومحروم ومستضعف فتك به العدو دون رحمة، كما ثمن اصراره على الاستعداد للتضحية في سبيل المستضعفين والبقاء في المستشفيات وسط القصف والمخاطر التي تحيق به من كل جانب".

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وقال الطبيب العراقي "محمـد طاهر" في تصريح له: "عندما دخلت الى غزة كنت جراح اعصاب اطراف ولما خرجت اصبحت جراح حرب، وقبل ذهابي الى مدينة غزة الفلسطينية اخذت عهدا بيني وبين رب العالمين بأني راض وموافق على كل ما يحصل لي ومستعد للتضحية بكل شيء، وهذا الامر اعطاني زخما وقوة وشجاعة لاني بنهاية المطاف انا راض بكل ما يحصل لي، وعندما اختلطت بأهل غزة ورأيت منهم تجسد الايمان فعلا، في قبولهم وصبرهم هذا الامر أثر علي كثيرا، وجعلني اقدم اقصى ما لدي من جهود، وكان معي فريق من اهل غزة هم رفاق الحرب الذين شاركوني في كل مأساة، وبعد ان شعرنا بأن العالم قد خذل غزة واهلها وتركهم يذبحون ويقتلون كنا نحفز بعضا البعض عندما نغرق بالدم ونرى القتل للاطفال والنساء وهم مبتوري الاعضاء ومقطعين ومحروقي الاجساد، لكن في الاخير لا حول ولا قوة الا بالله فنحن راضون بالطريق الذي سرنا عليه ومستعدون لتقديم كل شيء".