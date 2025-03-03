جاي بيرس يدعم فلسطين بدبوس 'فلسطين حرة' في حفل الأوسكار 2025

العالم-اوروبا
ظهر الممثل الأسترالي-البريطاني جاي بيرس، نجم فيلم “ذا بروتاليست”أو ” الوحشي”، وهو يرتدي دبوسا يحمل شعار “فلسطين حرة” والذي جاء على شكل حمامة بيضاء وغصن ذهبي.
وقبيل انطلاق حفل توزيع جوائز أوسكار لعام 2025 في نسخته الـ 97، بدأت كوكبة من النجوم والنجمات يتوافدون على السجادة الحمراء لالتقاط الصور التذكارية قبل التواجد داخل قاعة الحفل بمسرح دولبي، في لوس أنجلوس، بكاليفورنيا
وقال بيرس، الذي عبر عن دعمه طوال موسم الجوائز من خلال ارتداء دبابيس متنوعة، : “هذا أقل ما يمكننا فعله.”
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وأضاف: “أنا دائما أركز على محاولة الاعتراف بفلسطين ومنحها أكبر قدر ممكن من الدعم لأنها بحاجة ماسة إلى ذلك”.