دعم بريطاني لأوكرانيا بملياري دولار لشراء 5 آلاف صاروخ دفاع جوي

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وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن شركة "تاليس - TCFP.PA" ستصنع صواريخ خفيفة الوزن متعددة الأدوار لأوكرانيا، بينما كشفت الشركة أن مدى الصواريخ يزيد على الـ6 كيلومترات ويمكن إطلاقها من مجموعة متنوعة من المنصات في البر والبحر والجو.



وأكد ستارمر للصحفيين في قمة للزعماء الأوروبيين في لندن أن "هذا سيكون أمرًا حيويًا لحماية البنية التحتية الحيوية الآن وتعزيز أوكرانيا في تأمين السلام عندما يحين الوقت".

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بعد مشادة البيت الأبيض.. زيلينسكي يلتقي ملك بريطانيا تشارلز الأحد كما أن عددا من الحلفاء قد انضموا إلى "تحالف الراغبين"، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الالتزام بإرسال قوات إلى الخطوط الأمامية الأوكرانية في حالة التوصل إلى اتفاق سلام.



وقال ستارمر إن "دعمي لأوكرانيا ثابت"، مضيفًا أنه يشعر بمسؤولية شخصية لإنهاء الحرب غير الشرعية التي تشنها روسيا وضمان "سلام دائم قائم على السيادة والأمن" لأوكرانيا.



وأضاف: "أنا واضح أيضًا في أن الأمن القومي هو الأمن الاقتصادي، بالإضافة إلى رفع مستوى الدفاع الجوي لأوكرانيا، فإن هذا القرض سيجعل العمال هنا في المملكة المتحدة أفضل حالاً، ويعزز اقتصادنا ويدعم الوظائف في إيرلندا الشمالية وخارجها".



واعتبر أنه "من خلال مضاعفة دعمنا، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء الرئيسيين، وضمان أن يكون لأوكرانيا صوت قوي على الطاولة، أعتقد أننا نستطيع تحقيق صفقة قوية ودائمة تؤدي إلى سلام دائم في أوكرانيا".

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ستارمر يتجاهل سؤالا حول مقترح ترامب عن "ريفييرا غزة" ويتحدث عن حل الدولتين ومن المقرر أن يناقش ستارمر خطته المكونة من أربع خطوات مع ترامب، بهدف إقناع الرئيس الأمريكي بتقديم ضمان أمني لأوكرانيا.



وقال رئيس الوزراء إن ائتلافه "سيكثف التخطيط الآن، بإلحاح حقيقي" وأكد أن "المملكة المتحدة مستعدة لدعم هذا الأمر بقوات على الأرض وطائرات في الجو".



تأتي قمة لانكستر هاوس في لندن بعد مؤتمر صحفي متلفز من البيت الأبيض، حيث أخبر الرئيس ترامب زيلينسكي بأنه لم يكن ممتنًا بما فيه الكفاية للدعم الأمريكي.



يذكر أن روسيا أطلقت الأسبوع الماضي أكثر من 200 طائرة بدون طيار في هجوم بين عشية وضحاها، فيما قالت أوكرانيا إنه أكبر هجوم من نوعه منذ بدء الحرب قبل ثلاث سنوات.