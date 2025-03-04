الإحتلال يوسّع عدوانه شمال الضفة المحتلة.. إليكم التفاصيل!

العالم – خاص بالعالم



وفي حي الشرقي بمدينة جنين نفذت قوات الاحتلال اقتحامًا واسعًا، بمشاركة وحدات خاصة مدعومة بآليات مدرعة وجرافات حيث شرعت بتجريف البنية التحتية ومحاصرة أحد المنازل.



واستُشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه للحي الشرقي في مدينة جنين، في حين واصلت هذه القوات عدوانها على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة.



وفي سياق متصل، قالت سرايا القدس-كتيبة جنين إن مقاتليها "يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو في محاور القتال بالحي الشرقي ويمطرون قوات الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص المباشر محققين إصابات مؤكدة".



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الى ذلك وسعت قوات الاحتلال من عدوانها على السكان الضفة الغربية ليشمل مخيمي طولكرم ونور شمس، والأماكن المحيطة به ،في شمالي الضفة للمرة الثالثة منذ بدء العملية العسكرية ، وسط إغلاق عدد من الشوارع والدفع بآليات عسكرية مدرعة حيث أن قوات الاحتلال تقوم بعملية تدمير وإغلاق للحي بشكل كامل.



وقد أجبر جيش الاحتلال السكان على ترك منازلهم بالقوة، وحولها إلى ثكنات عسكرية، بينما أحرق أو هدم بعضها الآخر، مما دفع أهالي المخيمين للنزوح عن بيوتهم.



ويعيش مئات النازحين من المخيمين بالمدارس، في ظل ظروف قاسية، ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية، حيث ازدادت المعاناة خلال شهر رمضان، بعد ما تعمدت قوات الاحتلال التنكيل بالمواطنين واحتجازهم في طريق العودة لبيوتهم بإغلاق الحواجز أمام المركبات التي تصطف في طوابير طويلة لساعات عدة.



وغير بعيد عن تلك المنطقة،صعد الجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل اقتحام القرى والبلدات والمخيمات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية، والذي استمر بالوتيرة نفسها خلال شهر رمضان المبارك.

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