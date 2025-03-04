السيسي: لا سلام حقيقي دون إقامة الدولة الفلسطينية

العالم – خاص بالعالم

السيسي دعا إلى اعتماد الخطة المصرية التي تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في إعادة بناء وطنه وبقائه على أرضه؛ وأكد انه تم العمل بالتعاون مع الأشقاء في فلسطين على تشكيل لجنة من الفلسطينيين المستقلين لإدارة قطاع غزة؛ وان مصر تعكف الان تعكف على تدريب الكوادر الفلسطينية الأمنية التي ستتولى الأمن في القطاع خلال المرحلة المقبلة

وأكد السيسي انه لا سلام حقيقيا دون إقامة الدولة الفلسطينية وان السلام لا يأتي بالقوة ولا يمكن فرضه عنوة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس رحب بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعا ترامب إلى دعم الخطة التي لا تتضمن تهجير سكان القطاع.

بدوره أشاد ملك البحرين حمد بن عيسى بالخطة المصرية المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة وأكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشددًا على رفض بلاده القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين.



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من جانبه شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة تجنب 'بأي ثمن' استئناف الأعمال العدائية في غزة.

أنطونيو غوتيريش - الأمين العام للأمم المتحدة:"ندعو إلى استئناف المفاوضات الجادة لوقف إطلاق النار بجميع جوانبه دون تأخير. ان استئناف الأعمال العدائية في غزة من شأنه أن يغرق الملايين مرة أخرى في هاوية المعاناة ويزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة".

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد؛ كذلك حذر من الآثار الكارثية للمشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية؛ ودعا المجتمع الدولي للتصدي بشكل حازم للمشاريع التي تدعو لتهجير الفلسطينيين من بلادهم.

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