ألمانيا تطالب تل أبيب برفع القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

العالم - فلسطين

وقالت الخارجية الألمانية "ننظر بقلق بالغ تجاه قرار "إسرائيل" إيقاف دخول المساعدات إلى قطاع غزة".

وكانت قد وصفت حركة حماس "قرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات إلى قطاع غزة بأنه ابتزاز وجريمة حرب تخالف اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني".

وقالت الحركة في بيان إن "قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية، هو ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق". واعتبرت أن نتنياهو يطلق "ادعاءات مضللة ضد حماس لا أساس لها ومحاولة فاشلة للتغطية على انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق".

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وكان قد أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو٬ أنه "سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءا من صباح اليوم"٬ مشيرا الى أن "القرار اتخذ مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة ولرفض حماس قبول مخطط ويتكوف لمواصلة المحادثات".

وأوضح أن "إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الأسرى"٬ لافتا الى أن "إذا استمرت حماس في رفضها فستكون هناك عواقب أخرى".

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