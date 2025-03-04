عارف: صناعات ايران العسكرية لا تنحصر بالدفاع عن البلاد وانما لدعم الجيران والحلفاء

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وأشاد خلال كلمته اليوم الثلاثاء بمؤتمر "تطوير تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة والفوتونيات في إيران"، والذي أقيم في واحة الإلكترونيات الدقيقة والفوتونيات الوطنية بطهران، بدور القطاعات الدفاعية في سياق تطوير العلوم والتكنولوجيا الوطنية.

وأضاف: منذ البداية، طرحت نقاشات حول مهمة القطاع الدفاعي في البلاد لتدريب القوى العاملة وتطوير العلوم والتكنولوجيا، مما أدى في النهاية إلى الدور القيادي للقطاعات الدفاعية في مجال التعليم والاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا؛ مؤكدا أن الاهتمام بالقطاع الدفاعي والعسكري ليس فقط للدفاع عن البلاد، بل هو لدعم الدول الجارة والإسلامية والدول المتحالفة.

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وتابع عارف: لقد بلغ القطاع الدفاعي مستوى يفوق احتياجات البلاد اليوم؛ مبينا ان هذا القطاع الوطني، ومن خلال تقسيم المهام، نجح في توظيف كافة الطاقات العلمية المحلية لدى مراكز الأبحاث، واليوم، في جميع الجامعات على انحاء البلاد، تحتل القطاعات الدفاعية مكانة مميزة.

وقال: ان القطاع الدفاعي يؤدي دوره بشكل جيد في مجال تطوير العلوم والتكنولوجيا المحلية، مما يستدعي العمل على مواصلة هذا النهج وتذليل العقبات التي تعترض مساره.