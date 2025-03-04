الدفاع المدني بغزة: انتشال 48 شهيدًا من مقبرة جماعية في شمال القطاع

العالم - فلسطين

وقال الدفاع المدني، في تصريح اليوم الثلاثاء إنه سيتم دفنهم في مقبرة السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما أعلن انتشال رفات شهيد من تحت أنقاض منزل لعائلة "الخطيب" في محيط الجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة.

إقرأ المزيد .. الدفاع المدني بغزة: نعجز عن انتشال جثماين 10 آلاف شهيد من تحت الانقاض

ومنذ وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، انتشلت طواقم الدفاع المدني مئات الشهداء فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف جثمان شهيد تحت الأنقاض يتعذر انتشال أغلبهم لرفض الاحتلال إدخال معدات ثقيلة حتى الآن.