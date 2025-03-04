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الدفاع المدني بغزة: انتشال 48 شهيدًا من مقبرة جماعية في شمال القطاع

الدفاع المدني بغزة: انتشال 48 شهيدًا من مقبرة جماعية في شمال القطاع
الثلاثاء ٠٤ مارس ٢٠٢٥ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه انتشلت جثامين 48 شهيدا من مقبرة عشوائية في محيط مستشفى كمال عدوان بينهم 22 شهيدا لم تعرف هويتهم.

العالم - فلسطين

وقال الدفاع المدني، في تصريح اليوم الثلاثاء إنه سيتم دفنهم في مقبرة السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما أعلن انتشال رفات شهيد من تحت أنقاض منزل لعائلة "الخطيب" في محيط الجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة.

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ومنذ وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، انتشلت طواقم الدفاع المدني مئات الشهداء فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف جثمان شهيد تحت الأنقاض يتعذر انتشال أغلبهم لرفض الاحتلال إدخال معدات ثقيلة حتى الآن.

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