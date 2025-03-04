جيش الاحتلال يعلن توسيع عمليته العسكرية في مدينة جنين

العالم - الاحتلال

وبدأ جيش الاحتلال في 21 كانون الثاني/ يناير عملية استهدفت الفصائل الفلسطينية في شمال الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.

وقال الجيش في بيان إنه "وسع عمليته في جنين حيث قتلت وحدات من شرطة الحدود هذا الصباح المسؤول (المحلي) لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اضافة الى ناشط فلسطيني آخر، لافتا الى اعتقال ثلاثة آخرين.

اقرأ أيضا: استمرار عمليات الاحتلال في مخيم جنين منذ اكثر من 43 يوما

من جهتها، أبلغت الهيئة العامة للشوون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية "باستشهاد الشاب ايسر عبد الحليم شاكر السعدي (21 عاما) برصاص الاحتلال في الحي الشرقي لمدينة جنين، وقد احتجز الاحتلال جثمانه".

وفي وقت مبكر الثلاثاء، افاد الهلال الاحمر الفلسطيني بان قوات الاحتلال سلمته جثة شاب آخر في العشرينات استشهد بنيران اسرائيلية في منطقة بشرق جنين.

اقرأ ايضا: استشهاد قائد القسام في جنين باشتباكات مع الاحتلال+صورة

واكد مدير المستشفى الحكومي في جنين وسام بكر لوكالة فرانس برس ان فلسطينيا ثالثا تبين أن اسمه جهاد علاونة وصل متوفيا الى المستشفى في وقت مبكر الثلاثاء.

واوضح أن الشاب (25 عاما) اصيب بنيران اسرائيلية واستشهد جراء اصابته بنزف.