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تونس.. تبدأ محاكمة معارضين بارزين بتهمة التآمر على أمن الدولة

تونس.. تبدأ محاكمة معارضين بارزين بتهمة التآمر على أمن الدولة
الثلاثاء ٠٤ مارس ٢٠٢٥ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

انطلقت محاكمة عشرات الأشخاص بينهم أسماء بارزة في المعارضة التونسية، بتهمة 'التآمر على أمن الدولة'.

العالم - تونس

وبدأت الجلسة في غياب المتهمين الموقوفين إذ قررت السلطات القضائية أن يمثلوا عبر تقنية الفيديو.

وتعتبر هذه المحاكمة استثنائية لكونها تضم عددا كبيرا من المتهمين من الوجوه السياسية الحزبية البارزة وحقوقيين ومحامين. وتعرض هذه التهم مرتكبيها لأحكام مشددة بالسجن وقد تصل حد عقوبة الإعدام.

ومنذ أن قرر الرئيس قيس سعيد "احتكار" السلطات في البلاد عام 2021، يدين المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون باستمرار تراجع الحقوق والحريات في هذا البلد.

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