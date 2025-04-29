قمة القاهرة الثلاثية تطالب بعودة فورية لاتفاق غزة وتحرك دولي لوقف العدوان

العالم - فلسطين

وأكد الرؤساء في اجتماع القمة الثلاثية التي جمعت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ودُعي إليه من عبد الفتاح السيسي، ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للضغط نحو وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل للقطاع المحاصر.

من جانبه، حذر الملك عبد الله الثاني من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع يهدد بتقويض كافة الجهود الدبلوماسية والإنسانية الرامية لإنهاء الصراع، مشيرًا إلى خطر الانزلاق نحو فوضى إقليمية.

ودعا إلى ضرورة الوصول لتهدئة شاملة في المنطقة والعمل المكثف لتحقيق سلام عادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن الأمن والاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وعبر العاهل الأردني عن تقديره لمواقف مصر بقيادة الرئيس السيسي، في دعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأكد مجددًا موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية.

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بدوره، أعرب الرئيس المصري عن تأكيد موقف بلاده الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية، لا سيما من قبل الاتحاد الأوروبي، لدعم خطة إعادة إعمار غزة.

وأشاد الرئيس الفرنسي بمواقف الأردن ومصر في مساندة الحقوق الفلسطينية، مؤكدًا استعداد بلاده لبذل كل ما يلزم لاستعادة الهدوء والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الفلسطينية.

وفي ختام القمة، شدد الرؤساء على أهمية إحياء المسار السياسي للوصول إلى حل شامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، مع ضمان السلام الدائم وأمن المنطقة بأسرها.